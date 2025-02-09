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Новини Харкова — головне за 9 лютого: як минула ніч

Україна 08:17   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 9 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:17

Скидав авіабомби та десять разів атакував позиції СОУ: де наступав ворог – ГШ

У ранковому зведенні за 9 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про те, де СОУ відбивали атаки росіян, а також які населені пункти опинилися під ударами РФ.

На Харківському напрямку зафіксували два бої в районі Вовчанська. ЗСУ відбили всі атаки ворога, уточнили в Генштабі. На Куп’янському – кількість боїв зросла до восьми.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка”, – пишуть у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Великі Проходи та Липці.

08:04

Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області, протягом доби в регіоні було 13 пожеж.

В одній із пожеж загинув 67-річний чоловік. Як уточнили рятувальники, загоряння відбулося напередодні близько 06:48 в Ізюмі. У місті спалахнув приватний будинок, після чого вогонь охопив домашні речі та ліжко.

“Вогнеборці ліквідували вогонь о 07:32. Працювало 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 13 чоловік особового складу. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління“, – зазначили в ДСНС.

Ще одна побутова пожежа виникла напередодні увечері вже у Харкові. Горіла багатоповерхівка на вулиці Валентинівській у Салтівському районі.

“У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 м кв. На пожежі постраждала жінка 1976 р.н. З опіками обличчя, рук та ніг її госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено 2 відділення рятувальників. Попередня причина пожежі — коротке замикання електропроводки”, – додали рятувальники.

07:10

Загроза пусків балістики із Криму, атака безпілотників: нічні тривоги в Харкові та області

Після опівночі Харківщину атакували безпілотники. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, БпЛА рухалися із Сумської області у бік Золочівського району. 

Вже о 00:49 тривогу для Харкова скасували, а от загроза для області залишилася актуальною. Однак о 01:33 її знову відновили для всього регіону. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що над північною частиною Харківщини з’явилися безпілотники. 

Незабаром захисники неба попередили про загрозу пусків балістики із Криму. 

А вже о 03:36 у Харкові та області пролунав відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".