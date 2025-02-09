Сьогодні 9 лютого: який день в історії

9 лютого рік тому армія РФ вбила в Харкові семеро людей, у тому числі родину з трьома дітьми, вдаривши “шахедами” по базі зберігання ПММ на Немишлі. У 1942-му нацисти в Києві заарештували групу ОУНівців, серед них поетесу Олену Телігу. У 1923-му сталося повстання засуджених до страти отаманів Холодноярської республіки в Лук’янівській в’язниці. У 1918-му підписали Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір, яким європейські країни визнали незалежність УНР. У 1895-му придумали волейбол. У 1893-му відбувся перший у світі сеанс стриптизу. У 1861-му обрали першого та єдиного президента Конфедеративних Штатів Америки. У 1667-му Річ Посполита та Московське царство уклали Андрусівське перемир’я, розділивши Україну.

Свята та пам’ятні дати 9 лютого

9 лютого – Міжнародний день стоматолога, Неділя аутизму або Міжнародний день молитви за людей із розладами аутистичного спектра (друга неділя лютого).

Також сьогодні: Міжнародний день піци, Всесвітній день шлюбу (відзначають у другу неділю лютого), День народження волейболу

9 лютого в історії

9 лютого 1667 року в селі Андрусово (біля Смоленська) Річ Посполита та Московське царство уклали перемир’я, яким завершилася війна між ними них 1654 – 1667 років. Докладніше.

9 лютого 1861 року південні штати США, які проголосили себе Конфедеративними Штатами Америки, обрали свого президента. Ним став Джефферсон Девіс, який сам був не дуже радий такому результату. Докладніше.

9 лютого 1893 року відбувся перший у світі сеанс стриптизу. Докладніше.

9 лютого 1895 року винайшли гру у волейбол. Докладніше.

9 лютого 1918 року підписали Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір між Українською Народною Республікою та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Докладніше.

9 лютого 1923 року в Лук’янівській в’язниці в Києві повстали полонені отамани Холодного Яру, яких більшовицька влада засудила до розстрілу. Докладніше.

9 лютого 1942 року в Києві нацисти заарештували членів ОУН (М), у тому числі – поетесу Олену Телігу та її чоловіка. Докладніше.

9 лютого 2018 року американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці ПВК “Вагнера”. Докладніше.

9 лютого 2024 року армія РФ завдала удару “шахедами” по АЗС та базі зберігання пально-мастильних матеріалів на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Дизельне пальне, що спалахнуло, затопило вогняною хвилею приватний сектор на вул. Котельній, підпалюючи будинки.

Пожежа охопила понад 4000 квадратних метрів лише будівель. Її гасили дві сотні рятувальників. 15 будинків вигоріли вщент. У вогні загинула ціла родина – батьки із трьома дітьми – хлопчиками 10 місяців, чотирьох і семи років. Загиблі – прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури 35-річна Ольга Путятіна, її 38-річний чоловік Григорій та їхні сини Олексій, Михайло та Павло.

У сусідньому будинку згоріло літнє подружжя – 66-річний Анатолій Манойло і його 65-річна дружина Світлана.

Наслідком цього обстрілу став також витік нафтопродуктів, що забруднили землю й річки. Маслянисті плями утворилися на поверхні Петренківської водойми, річок Немишля, Лопань і Харків. Їх “виловлювали” боновими загородженнями та нейтралізували сорбентом протягом наступних місяців, щоб не допустити забруднення Сіверського Дінця.

“Для розуміння, рівень забруднення. Річка Сіверський Донець – у 3,7 раза перевищення, Лопань – у два рази, Немишля – у 260 разів і Харків – у 820 разів. Тому потрібно було досить оперативно вживати заходів щодо недопуску розповсюдження цих нафтопродуктів в річку Сіверський Донець. Тому що місто Харків бере звідти воду, щоб вона не потрапила до кранів наших мешканців”, – повідомляв про наслідки начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14 березня 2024 року він поінформував, що стан води в річці Сіверський Донець прийшов у норму, а в інших зберігалося перевищення у 12, 10 і 5 разів.

Рівень забруднення ґрунту місцями перевищував норму у 58 разів. А питання повної заміни ґрунтів на окремих територіях навколо нафтобази було актуальним протягом усього року – восени на нараді у ХОВА вкотре вирішили продовжити ці роботи. Збитки, завдані довкіллю, тим ударом оцінили у 157 мільйонів гривень.

Церковне свято 9 лютого

9 лютого вшановують пам’ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 лютого погода тепла, слід очікувати холод.

Якщо дерева в лісі шумлять – до потепління.

Якщо сніг пішов, скоро потеплішає.

Що не можна робити 9 лютого

Не можна лаятись.

Не можна заздрити.

Не можна лінуватися.