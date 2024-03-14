Удар по нафтобазі в Харкові: названа сума збитків, завданих довкіллю

Понад 157 мільйонів гривень – збитки, завдані довкіллю внаслідок ударів “шахедів” по нафтобазі у Немишлянському районі Харкова 9 лютого, повідомив на пресконференції очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він уточнив, що 154,5 мільйона – це збитки внаслідок забруднення земель, а 2,7 мільйона – атмосферного повітря. Ці цифри надала Держекоінспекція.

Фільчаков також розповів, що досудове розслідування проводиться за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

“На початку березня у цьому кримінальному провадженні призначена комплексна судова інженерно-екологічна, економічна експертиза та експертиза безпеки життєдіяльності. Уже за результатами цієї експертизи буде вирішено питання щодо додаткової кваліфікації за статтею 441 ККУ (екоцид) та за статтею 273 ККУ (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах)”, — повідомив Фільчаков.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років.

Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.