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Удар по нафтобазі: у Харкові очистили ґрунт на 5 вулицях – Синєгубов

Суспільство 14:22   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Удар по нафтобазі: у Харкові очистили ґрунт на 5 вулицях – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, як у Харкові ліквідовують наслідки ударів ворожих «шахедів» по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого.

«Не допустили витік небезпечних речовин у річку Сіверський Донець. Наразі усі показники в нормі. Водночас є позитивна динаміка зниження вмісту нафтопродуктів у річках Немишля, Харків, Лопань, Уди», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, на 14 локаціях встановили 261 метр бонових загороджень та застосували 4,3 тисячі літрів сорбенту. У резерві – ще 40 тисяч літрів сорбенту та 364 метри загороджень.

«Очищено ґрунт на 5 вулицях та відновлено 6,5 тис. м. кв. дорожнього покриття. Силами міськради триває очищення території 35 приватних будинків. Планується заміна ґрунту. Моніторимо показники питної води. Лише на двох вулицях міста, безпосередньо на місці пожежі, відключені від централізованого водопостачання 4 колонки. Місцевим жителям організовано підвіз питної води», – розповів голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними  КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, як у Харкові ліквідовують наслідки ударів ворожих «шахедів» по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого.".