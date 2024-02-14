Як почали зупиняти нафтопродукти на чотирьох річках Харківщини (відео)

На річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець у Харківській області 14 лютого встановлювали бонові загородження, щоб зупинити рух нафтопродуктів із бази ПММ у Немишлянському районі Харкова, зруйнованої “шахедами” 9 лютого.

Попередньо, стався витік понад 3 тисяч тонн небезпечних речовин. Конструкції мають зупинити розповсюдження нафтових плям, повідомляє пресслужба ХОВА.

Як розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов, загороджувальні бони отримали від колег з Одеської області, і найближчим часом мають надійти додаткові – з Полтавщини.

Відео: ХОВА

“Наразі, за результатами попередніх досліджень, небезпечні речовини не потрапили до джерел питної води“, – зазначив Іванов.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника управління Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль, після встановлення бонових загороджень будуть застосовувати абсорбівні речовини, які “безпечно знешкодять нафтопродукти у водоймах”.

“Далі будемо ще проводити експертизи, брати аналізи води, перевіряти стан, як він покращуватиметься”, – сказав Дриль.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

Екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти потрапили до Петренківського водоймища та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією. У ХОВА повідомили, що нафтопродукти 14 лютого блокуватимуть на Удах перед Сіверським Дінцем. За даними КП «Харківводоканал», витік палива до річок регіону не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки що не вживати воду з джерел та свердловин.