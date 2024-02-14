Паливо у річках: у Харкові – перевірки якості води, ХОВА обстежить нафтобази
У «Харківводоканалі» підкреслили, що нещодавній витік нафтопродуктів у річки регіону не вплинув на належну якість водопровідної води. При цьому перевірки якості води – посилили.
«За результатами перевірок, вода, що подається в будинки харків’ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Проте, на випадок можливого виявлення якихось відхилень від стандартів, ми заздалегідь розробили комплекс оперативних заходів зі стабілізації ситуації», – зазначили у КП «Харківводоканал», передає Харківська міськрада.
На підприємстві також повідомили, що щодня проводять забір 30 проб води, які досліджуються за 50-ма показниками. З моменту виникнення екологічної катастрофи у Харкові всі параметри – в нормі.
Тим часом заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що наразі тривають слідчі дії щодо роботи нафтобази, у яку 9 лютого влучили ворожі «шахеди», через що сталася масштабна пожежа.
«Тривають відповідні слідчі дії і обов’язково їхні результати будуть оприлюднені публічно. Щодо цієї нафтобази, і щодо усіх зберігачів нафтопродуктів на території нашої області, відповідно, будуть проведені перевірки. І будуть проведені перевірки усіх зберігачів нафтопродуктів, з урахуванням того, скільки зберігається пального, як далеко житлова забудова, чи є системи оповіщення на цій вулиці, щоб люди могли якнайшвидше покинути цю територію, чи є захисні споруди цієї бази, і що вони можуть витримати», – сказав Іванов.
Для цих перевірок створять спеціальні робочі групи та комісії куди входитимуть представники ДСНС, поліції, екоінспекції, місцевої влади, зазначив Іванов.
«Такі групи будуть створені найближчими днями і до кінця тижня вони розпочнуть свою роботу», – додали в ХОВА.
Нагадаємо, раніше активіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів «шахедів» по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Мер Харкова Ігор Терехов доручив провести перевірку всіх сховищ та баз із нафтопродуктами по місту. Понад 10 тисяч м² земель забруднено через витік палива в Харкові, повідомив начальник слідчого управління облуправління Нацполіції Сергій Болвінов. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У «Харківводоканалі» підкреслили, що нещодавній витік нафтопродуктів у річки регіону не вплинув на належну якість водопровідної води. При цьому перевірки якості води – посилили.".