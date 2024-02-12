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Понад 10 тисяч м² землі забруднено через витік палива у Харкові – Болвінов

Суспільство 22:25   12.02.2024
Оксана Якушко
Понад 10 тисяч м² землі забруднено через витік палива у Харкові – Болвінов

Внаслідок пошкодження нафтобази у Харкові стався витік дизельного палива та бензину, повідомляє Ґвара Медіа. 

Внаслідок витоку палива через російський удар по нафтобазі 9 лютого було забруднено понад 10 тисяч м² землі, повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов.

В результаті пошкодження нафтобази стався витік дизельного пального і бензину. На базі зберігалося понад 3800 тонн палива. Окрім забруднення землі, нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

За словами Болвінова, 12 лютого поліція звернулася до Державної екологічної інспекції в Харківській області, яка вже відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.

«Безумовно, через те, що була атакована нафтобаза, стався витік палива та було забруднено великі ділянки землі й не тільки», — зазначив Болвінов.

Наразі справу кваліфіковано як порушення законів війни, сказав слідчий. Інформацію про збитки від забруднення землі та води перевіряють під час досудового слідства. Розглядається питання про реєстрацію провадження за статтею екоцид.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

Масштабну пожежу, що виникла у Немишлянському районі Харкова через удари дронів «Шахед» по нафтобазі, повністю ліквідували на третю добу. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 22:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пошкодження нафтобази у Харкові стався витік дизельного палива та бензину, повідомляє Ґвара Медіа. ".