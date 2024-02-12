Пожежу через удари РФ по нафтобазі в Харкові загасили на третю добу (відео)
Масштабну пожежу, що виникла в Немишлянському районі Харкова через удари дронів “Шахед” по нафтобазі, повністю ліквідували вранці 12 лютого – через дві з половиною доби після займання.
“Вогнеборці майже 60 годин гасили полум’я, яке охопило майже 4 тисячі квадратних метрів. Врятували та евакуювали понад 60 людей. Розібрали завали. І сьогодні завершили усувати всі наслідки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, всього до ліквідації наслідків ударів було залучено понад 200 рятувальників – 36 підрозділів.
Відео: ДСНС
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дрони, нефтебаза, пожежа, сінєгубов, Харків, шахеды;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну пожежу, що виникла в Немишлянському районі Харкова через удари дронів “Шахед” по нафтобазі, повністю ліквідували".