Пожар из-за ударов РФ по нефтебазе в Харькове потушили на третьи сутки (видео)

Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали утром 12 февраля — спустя двое с половиной суток после возгорания.

«Пожарные почти 60 часов тушили пламя, которое охватило почти 4 тысячи квадратных метров. Спасли и эвакуировали более 60 человек. Разобрали завалы. И сегодня завершили устранять все последствия», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, всего к ликвидации последствий ударов было привлечено более 200 спасателей — 36 подразделений.

Видео: ГСЧС

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.