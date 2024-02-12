Пожар из-за ударов РФ по нефтебазе в Харькове потушили на третьи сутки (видео)
Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали утром 12 февраля — спустя двое с половиной суток после возгорания.
«Пожарные почти 60 часов тушили пламя, которое охватило почти 4 тысячи квадратных метров. Спасли и эвакуировали более 60 человек. Разобрали завалы. И сегодня завершили устранять все последствия», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, всего к ликвидации последствий ударов было привлечено более 200 спасателей — 36 подразделений.
Видео: ГСЧС
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дрони, дроны, нефтебаза, пожары, синегубов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 15:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали".