Семью с тремя детьми, сгоревшую из-за атаки БпЛА, похоронили в Харькове (фото)

Семью Путятиных, которая погибла в пожаре, возникшем в частном секторе Немышлянского района Харькова из-за ударов вражеских БпЛА по нефтебазе вечером 9 февраля, похоронили на кладбище №18.

На прощание пришли родственники погибших, знакомые, и коллеги Ольги Путятиной из прокуратуры, передает издание «Суспільне Харків«.

35-летняя Ольга Путятина работала прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры. Женщина находилась в декретном отпуске. Когда начался пожар она, ее 38-летний муж Григорий и трое сыновей — семилетний Алексей, четырехлетний Михаил и десятимесячный Павел — оказались заложниками своего дома.

Мать Григория Путятина говорила, что никогда не простит военным РФ гибель сына, его жены и троих внуков.

«Чтоб сгорела Россия, как мои дети сгорели!» — сказала женщина.

Видео: «Медиапорт»



Фото: «Суспільне Харків»

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.