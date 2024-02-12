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Семью с тремя детьми, сгоревшую из-за атаки БпЛА, похоронили в Харькове (фото)

Общество 13:46   12.02.2024
Елена Нагорная
Семью с тремя детьми, сгоревшую из-за атаки БпЛА, похоронили в Харькове (фото) Фото: «Суспільне Харків»

Семью Путятиных, которая погибла в пожаре, возникшем в частном секторе Немышлянского района Харькова из-за ударов вражеских БпЛА по нефтебазе вечером 9 февраля, похоронили на кладбище №18.

На прощание пришли родственники погибших, знакомые, и коллеги Ольги Путятиной из прокуратуры, передает издание «Суспільне Харків«.

35-летняя Ольга Путятина работала прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры. Женщина находилась в декретном отпуске. Когда начался пожар она, ее 38-летний муж Григорий и трое сыновей — семилетний Алексей, четырехлетний Михаил и десятимесячный Павел — оказались заложниками своего дома.

Мать Григория Путятина говорила, что никогда не простит военным РФ гибель сына, его жены и троих внуков.

«Чтоб сгорела Россия, как мои дети сгорели!» — сказала женщина.

Видео: «Медиапорт»


Фото: «Суспільне Харків»

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семью Путятиных, которая погибла в пожаре, возникшем в частном секторе Немышлянского района Харькова из-за ударов вражеских БпЛА по нефтебазе вечером 9 февраля, похоронили на кладбище №18.".