Личности всех сгоревших заживо в Харькове установили с помощью ДНК-анализа

Все семь погибших от ударов вражеских БпЛА по базе горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова 9 февраля идентифицированы.

Образцы супругов — Светланы и Анатолия Манойло — совпали с ДНК их сына, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Также ДНК-исследования подтвердили, что останки, найденные в уничтоженном пламенем доме, принадлежат именно Ольге Путятиной, ее мужу Григорию и их троим сыновьям.

«Анализ показал, что все трое мальчиков — братья. Образцы отца семьи совпали с ДНК его матери и сестры. Личность его жены также подтвердили благодаря совпадению с образцами ее родного брата», — сообщил Болвинов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.