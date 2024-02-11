Особи всіх згорілих живцем у Харкові встановили за допомогою ДНК-аналізу

Усіх сімох загиблих від ударів ворожих БпЛА по базі паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі Харкова 9 лютого ідентифіковано.

Зразки подружжя – Світлани та Анатолія Манойлів – збіглися з ДНК їхнього сина, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Також ДНК-дослідження підтвердили, що останки, знайдені в знищеному полум’ям будинку, належать саме Ользі Путятіній, її чоловіку Григорію та їхнім трьом синам.

“Аналіз показав, що всі троє хлопчиків – брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата”, – повідомив Болвінов.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.