Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб
У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Захисники зазначають: ця нафтобаза залучена у забезпеченні пальним армії окупантів.
«У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті», – розповіли у Генштабі.
Зазначимо, про атаку на нафтобазу бєлгородський губернатор Гладков повідомляв близько 22:00.
Відео пожежі розлетілось місцевими соцмережами.
Крім цього, додали у Генштабі, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.
Читайте також: СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ; Теги: Белгородщина, Генштаб ЗСУ, Гладков, нефтебаза, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 12:34;