Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб

Події 12:34   07.01.2026
Вікторія Яковенко
Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Захисники зазначають: ця нафтобаза залучена у забезпеченні пальним армії окупантів.

«У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті», – розповіли у Генштабі.

Зазначимо, про атаку на нафтобазу бєлгородський губернатор Гладков повідомляв близько 22:00.

удар по нефтебазе на Белгородщине
Скриншот

Відео пожежі розлетілось місцевими соцмережами.

Крім цього, додали у Генштабі, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Читайте також: СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
