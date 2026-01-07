Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Захисники зазначають: ця нафтобаза залучена у забезпеченні пальним армії окупантів.

«У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті», – розповіли у Генштабі.

Зазначимо, про атаку на нафтобазу бєлгородський губернатор Гладков повідомляв близько 22:00.

Відео пожежі розлетілось місцевими соцмережами.

Крім цього, додали у Генштабі, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.