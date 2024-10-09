«Дорогі друзі, розпочинаємо процедуру відселення»: на Бєлгородщині – евакуація
Через обстріли у двох селах на Бєлгородщині оголосили евакуацію. Населені пункти наразі закриті на в’їзд, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
“Сьогодні на засіданні оперативного штабу ухвалили рішення та закриваємо на в’їзд, розпочинаємо процедуру відселення та надання нового житла мешканцям Петрівки та Солов’ївки Бєлгородського району”, – сказав Гладков.
Села знаходяться за кілька кілометрів від кордону з Харківською областю.
Загалом у населених пунктах проживає близько півтисячі людей. За результатами перепису населення, десять років тому у Петрівці було – 410 людей, у Солов’ївці – 46.
Читайте також: Ворог наближається до Харківщини: РФ захопила Стельмахівку (карта DeepState)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Белгородщина, губернатор Белгородской области Гладков, евакуація;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Дорогі друзі, розпочинаємо процедуру відселення»: на Бєлгородщині – евакуація»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 11:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли у двох селах на Бєлгородщині оголосили евакуацію. Населені пункти наразі закриті на в’їзд, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.".