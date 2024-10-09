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«Дорогі друзі, розпочинаємо процедуру відселення»: на Бєлгородщині – евакуація

Суспільство 11:21   09.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Дорогі друзі, розпочинаємо процедуру відселення»: на Бєлгородщині – евакуація

Через обстріли у двох селах на Бєлгородщині оголосили евакуацію. Населені пункти наразі закриті на в’їзд, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Сьогодні на засіданні оперативного штабу ухвалили рішення та закриваємо на в’їзд, розпочинаємо процедуру відселення та надання нового житла мешканцям Петрівки та Солов’ївки Бєлгородського району”, – сказав Гладков.

Села знаходяться за кілька кілометрів від кордону з Харківською областю.

Загалом у населених пунктах проживає близько півтисячі людей. За результатами перепису населення, десять років тому у Петрівці було – 410 людей, у Солов’ївці – 46.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли у двох селах на Бєлгородщині оголосили евакуацію. Населені пункти наразі закриті на в’їзд, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.".