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Ворог наближається до Харківщини: РФ окупувала Стельмахівку (карта DeepState)

Суспільство 12:27   08.10.2024
Вікторія Яковенко
Ворог наближається до Харківщини: РФ окупувала Стельмахівку (карта DeepState) Фото: ОТУВ “Харків”

Аналітики DeepState вранці 8 жовтня оновили мапу та повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.

Згідно з картою аналітиків, ворог окупував село Стельмахівка Луганської області. Воно знаходиться неподалік Берестового та Піщаного Куп’янського району Харківщини.

РФ продвинулась к Харьковщине
Карта DeepState за 07.10
РФ продвинулась к Харьковщине
Карта DeepState за 08.10

Також ЗС РФ захопили Желанне Перше та просунулись в Максимільянівці Донецької області, додали аналітики.

Нагадаємо, у традиційному звіті Інституту вивчення війни (ISW) 8 жовтня повідомили, що російські блогери заявили про успіхи армії РФ біля Колісниківки та Кругляківки, що на південному сході від Куп’янська. Водночас, за даними ISW, змін на Куп’янському напрямку немає.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Ворог наближається до Харківщини: РФ окупувала Стельмахівку (карта DeepState)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState вранці 8 жовтня оновили мапу та повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.".