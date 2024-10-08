Ворог наближається до Харківщини: РФ окупувала Стельмахівку (карта DeepState)

Аналітики DeepState вранці 8 жовтня оновили мапу та повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.

Згідно з картою аналітиків, ворог окупував село Стельмахівка Луганської області. Воно знаходиться неподалік Берестового та Піщаного Куп’янського району Харківщини.

Також ЗС РФ захопили Желанне Перше та просунулись в Максимільянівці Донецької області, додали аналітики.

Нагадаємо, у традиційному звіті Інституту вивчення війни (ISW) 8 жовтня повідомили, що російські блогери заявили про успіхи армії РФ біля Колісниківки та Кругляківки, що на південному сході від Куп’янська. Водночас, за даними ISW, змін на Куп’янському напрямку немає.