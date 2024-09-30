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Росіяни просунулися біля Кругляківки на Харківщині – DeepState

Події 19:30   30.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни просунулися біля Кругляківки на Харківщині – DeepState

Аналітики DeepState повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.

«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – розповіли в DeepState.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.".