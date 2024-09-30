Росіяни просунулися біля Кругляківки на Харківщині – DeepState
Аналітики DeepState повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.
«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – розповіли в DeepState.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: DeepState, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 19:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.".