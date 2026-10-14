Як 15 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області

У четвер, 15 жовтня, з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 не виключається

3.1 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30

5.1 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00

6.2 09:30-13:00

Список адрес за чергами — тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Нагадаємо, дощ та туман прогнозують у Харкові та області 15 жовтня. Також уранці очікується туман.