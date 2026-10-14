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Як 15 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області

Економіка 21:13   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Як 15 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області

У четвер, 15 жовтня, з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 не виключається
  • 3.1 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30
  • 5.1 20:00-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 09:30-13:00

Список адрес за чергами —  тут. 

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Читайте також: Тарифи на воду зростуть у громаді під Харковом, але не для всіх мешканців

Нагадаємо, дощ та туман прогнозують у Харкові та області 15 жовтня. Також уранці очікується туман.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 15 жовтня, з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.".