Як 15 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області
У четвер, 15 жовтня, з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 не виключається
- 3.1 16:30-20:00
- 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30
- 5.1 20:00-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
- 6.2 09:30-13:00
Список адрес за чергами — тут.
Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).
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Нагадаємо, дощ та туман прогнозують у Харкові та області 15 жовтня. Також уранці очікується туман.