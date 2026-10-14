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Тарифи на воду зростуть у громаді під Харковом, але не для всіх мешканців

Економіка 19:50   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Тарифи на воду зростуть у громаді під Харковом, але не для всіх мешканців

Про чергове підвищення тарифів на воду повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.

Частина населення громади вже одержує воду за новими тарифами, після того, як з 1 жовтня 2026 року у Харкові зросла вартість водопостачання. Зокрема, П’ятихатки та частина Черкаської Лозової одержують воду безпосередньо від міських мереж Харкова. Тож вартість одного кубічного метра води там становить близько 49,45 грн. А вже з 1 січня 2027 року анонсовано наступний етап підвищення — до 57,50 грн за кубометр.

Водночас для мешканців Малої Данилівки, зокрема вулиць Садової, Зеленої, Ювілейної та інших ситуація дещо інша. Там водопостачання забезпечує Малоданілівське комунальне підприємство,

За словами Гололобова, тарифи на воду, яку закуповує комунальне підприємство, планується підняти, але для цього необхідно пройти відповідні процедури, передбачені законодавством. Тому поки що воно продовжує постачати воду за старими тарифами. Різниця між фактичною вартістю води та тарифом для населення компенсується за рахунок бюджету селищної ради. Однак на засіданні профільної комісії з питань ЖКГ вже розглянули питання про підвищення тарифів.

“На жаль, мушу сказати, що найближчим часом тариф доведеться переглянути. Водночас ми розглядаємо можливість і надалі частково компенсувати різницю в тарифах з місцевого бюджету, щоб підвищення не було таким відчутним для наших мешканців”, – повідомив Гололобов.

Водночас підвищення тарифів стосуватиметься не всіх споживачів громади.

Як повідомив Гололобов, тим, кому КП Малоданілівської громади постачає воду з артезіанської свердловини, вартість води поки що залишається без змін. Також не змінюється тариф для мешканців, яким послуги з водопостачання надає Державний біотехнологічний університет.

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Нагадаємо, на початку жовтня уряд ухвалив рішення не змінювати тарифи на електрику до кінця опалювального сезону. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, тариф для українців збережеться на рівні 4,32 грн за кВт·год. до 30 квітня 2027 року.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 19:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про чергове підвищення тарифів на воду повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.".