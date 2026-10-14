Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

До 15 людей залишаються у селах Дергачівської громади біля кордону: Задоренко

Події 18:10   14.10.2026
Тетяна Литвіна
До 15 людей залишаються у селах Дергачівської громади біля кордону: Задоренко

П’ятеро людей було вбито, більше 35 поранено, до 50 автомобілів атаковано з початку осені в Дергачівській громаді.

В ефірі інформаційного проекту «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про атаки FPV-дронів по громаді, ситуацію з енерго- та газопостачанням, а також про готовність до зими.

За його словами, протягом вересня-жовтня ситуація з безпекою на Дергачівщині суттєво погіршилась, особливо на дорогах. Під постійною загрозою опиняються автомобілі, які їдуть центральною вулицею Дергачів.

Посилення атак спричинило численні жертви серед цивільного населення. У вересні на території громади внаслідок російських ударів загинуло 3 особи, 21 особа отримала поранення, ще в 10 осіб зафіксували гостру реакцію на стрес. У жовтні загинули 2 особи, 16 отримали поранення, а ще дев’ятеро людей мали гостру реакцію на стрес.

За словами Задоренка, всі FPV-дрони, що долітають до Дергачів – на оптоволокні.

“Ми розуміємо, що підрозділи безпілотних систем Російської Федерації, які входять у розмежування нашого кордону, беруть за основу як дорожню карту залізницю, яка йде від Білгорода до міста Харкова. Ці FPV-дрони рухаються вздовж залізного полотна, потім вони курсують та повертають у бік міста”, – розповів він.

Без електропостачання залишаються 27 із 38 населених пунктів громади, без газопостачання – 17. У всіх прикордонних селищах та селах відсутні світло та газ, відновити їх неможливо з об’єктивних причин. МВА закликає людей їхати зі старостинських округів хоча б на зимовий період.

Водночас навіть у населених пунктах, які безпосередньо межують з територією Росії, все ще залишається до 15 осіб. Це Козача Лопань, Токарівка, Проходи.

За словами Задоренка, жителі громади та ВПО, що належать до соціально вразливих категорій, отримують «зимову підтримку» у рамках відповідної державної програми. Також у громаді працюють гуманітарні організації, які надають людям фінансову допомогу на закупівлю дров, пелетів чи палива для опалення.

“Зі свого боку ми підготували запаси палива для генераторів та комунального транспорту, а також сформували необхідний запас твердого палива для котелень, які забезпечують теплом медичні установи, установи соціальної сфери та пункти незламності навіть за умов тривалих блекаутів”. – повідомив Задоренко.

Відео: телеграм-канал Вячеслава Задоренка

Читайте також: У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи (фото)

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном по транспортному підприємству у Дергачах. FPV-дрон влетів у ремонтний бокс приватного підприємства, де ремонтували транспортні засоби, внаслідок чого чотири автомобілі спалахнули. П’ятеро людей отримали опіки різного ступеня. Четверо у тяжкому стані доставлені до однієї з лікарень Харкова.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом
Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом
14.10.2026, 18:43
У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину
У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину
14.10.2026, 15:09
П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі: що відомо
П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі: що відомо
14.10.2026, 13:37
Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув
Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув
14.10.2026, 16:43
Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП
Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП
14.10.2026, 14:11
Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі
Вирвав із рук дівчини телефон: 52-річного харків’янина підозрюють у грабежі
14.10.2026, 17:15

Новини за темою:

13.10.2026
Загиблий і двоє постраждалих: FPV-дрони атакували автівки на Харківщині
12.10.2026
Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися
09.10.2026
Загинув на місці: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет під Харковом
07.10.2026
Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину
06.10.2026
Світлофори вимкнули у місті під Харковом: подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До 15 людей залишаються у селах Дергачівської громади біля кордону: Задоренко», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 18:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро людей було вбито, більше 35 поранено, до 50 автомобілів атаковано з початку осені в Дергачівській громаді.".