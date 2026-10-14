До 15 людей залишаються у селах Дергачівської громади біля кордону: Задоренко

П’ятеро людей було вбито, більше 35 поранено, до 50 автомобілів атаковано з початку осені в Дергачівській громаді.

В ефірі інформаційного проекту «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про атаки FPV-дронів по громаді, ситуацію з енерго- та газопостачанням, а також про готовність до зими.

За його словами, протягом вересня-жовтня ситуація з безпекою на Дергачівщині суттєво погіршилась, особливо на дорогах. Під постійною загрозою опиняються автомобілі, які їдуть центральною вулицею Дергачів.

Посилення атак спричинило численні жертви серед цивільного населення. У вересні на території громади внаслідок російських ударів загинуло 3 особи, 21 особа отримала поранення, ще в 10 осіб зафіксували гостру реакцію на стрес. У жовтні загинули 2 особи, 16 отримали поранення, а ще дев’ятеро людей мали гостру реакцію на стрес.

За словами Задоренка, всі FPV-дрони, що долітають до Дергачів – на оптоволокні.

“Ми розуміємо, що підрозділи безпілотних систем Російської Федерації, які входять у розмежування нашого кордону, беруть за основу як дорожню карту залізницю, яка йде від Білгорода до міста Харкова. Ці FPV-дрони рухаються вздовж залізного полотна, потім вони курсують та повертають у бік міста”, – розповів він.

Без електропостачання залишаються 27 із 38 населених пунктів громади, без газопостачання – 17. У всіх прикордонних селищах та селах відсутні світло та газ, відновити їх неможливо з об’єктивних причин. МВА закликає людей їхати зі старостинських округів хоча б на зимовий період.

Водночас навіть у населених пунктах, які безпосередньо межують з територією Росії, все ще залишається до 15 осіб. Це Козача Лопань, Токарівка, Проходи.

За словами Задоренка, жителі громади та ВПО, що належать до соціально вразливих категорій, отримують «зимову підтримку» у рамках відповідної державної програми. Також у громаді працюють гуманітарні організації, які надають людям фінансову допомогу на закупівлю дров, пелетів чи палива для опалення.

“Зі свого боку ми підготували запаси палива для генераторів та комунального транспорту, а також сформували необхідний запас твердого палива для котелень, які забезпечують теплом медичні установи, установи соціальної сфери та пункти незламності навіть за умов тривалих блекаутів”. – повідомив Задоренко.

Відео: телеграм-канал Вячеслава Задоренка

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном по транспортному підприємству у Дергачах. FPV-дрон влетів у ремонтний бокс приватного підприємства, де ремонтували транспортні засоби, внаслідок чого чотири автомобілі спалахнули. П’ятеро людей отримали опіки різного ступеня. Четверо у тяжкому стані доставлені до однієї з лікарень Харкова.