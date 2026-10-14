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Обстріляно транспортне підприємство у Дергачах: постраждали п’ять чоловіків

Події 12:15   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріляно транспортне підприємство у Дергачах: постраждали п’ять чоловіків

Сьогодні, 14 жовтня, близько 09:00 росіяни вдарили БпЛА по Дергачах. Під обстрілом опинилося приватне транспортне підприємство, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Доповнено о 12:15. Внаслідок удару FPV по транспортному підприємству в Дергачах постраждали п’ятеро людей, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Влучання прийшлося по ремонтному цеху, де перебували цивільні вантажівки та працівники підприємства. Внаслідок детонації боєприпасу автомобілі загорілися. Четверо чоловіків віком 33, 54, 56 та 62 роки зазнали тяжких термічних опіків 70–80% поверхні тіла. Ще один, 39-річний чоловік, отримав вибухове поранення та опіки тіла І–ІІ ступенів», – розповів Задоренко.

Постраждалих шпиталізували.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

11:25. Чотири співробітники підприємства отримали тяжкі опіки. Наразі вони перебувають у Дергачівській центральній лікарні. Лікарі борються за їхнє життя.

А напередодні, 13 жовтня, близько 13:00 FPV-дрон на оптоволокні вдарив по сміттєвозу, який їхав між Черкаською-Лозовою та Дергачами.

“Внаслідок влучання поранень зазнали двоє чоловіків віком 55 і 40 років – водій та пасажир транспортного засобу. Їх госпіталізували до одного з медзакладів Харкова. Наразі стан постраждалих стабільний, загрози їхньому життю немає”, – додав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 жовтня, близько 09:00 росіяни вдарили БпЛА по Дергачах. Під обстрілом опинилося приватне транспортне підприємство, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.".