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У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи

Суспільство 15:47   14.10.2026
Вікторія Яковенко
У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання по житловій 4-поверхівці у Холодногірському районі, повідомили у ДСНС України.

«Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку», – зазначили у ДСНС.

Там нагадали, що внаслідок атаки на Харків загинули чотири людини, відомо про 41 постраждалого. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям.

Відео: ДСНС України

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

Нагадаємо, дев’ять «бандеролей» влучили по Харкову ввечері 12 жовтня, інформувала обласна прокуратура. Через прямий «приліт» склалася частина 4-поверхівки – під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 15:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання по житловій 4-поверхівці у Холодногірському районі, повідомили у ДСНС України.".