У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання по житловій 4-поверхівці у Холодногірському районі, повідомили у ДСНС України.

«Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку», – зазначили у ДСНС.

Там нагадали, що внаслідок атаки на Харків загинули чотири людини, відомо про 41 постраждалого. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям.

Відео: ДСНС України

Нагадаємо, дев’ять «бандеролей» влучили по Харкову ввечері 12 жовтня, інформувала обласна прокуратура. Через прямий «приліт» склалася частина 4-поверхівки – під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих.