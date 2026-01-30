Live

У Харкові та області – аварійні відключення світла: діють і погодинні графіки

Суспільство 12:28   30.01.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові та області – аварійні відключення світла: діють і погодинні графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Аварійні відключення світла ввели у Харкові та області для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень, уточнили енергетики.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація зі світлом на Харківщині буде покращуватися. Такий обережний прогноз дав 29 січня речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже підключили споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість  відключень не перевищувала шість годин.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство
Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство
30.01.2026, 13:11
Забив знайомого до смерті у Валках – суд виніс вирок
Забив знайомого до смерті у Валках – суд виніс вирок
30.01.2026, 10:21
Новини Харкова — головне 30 січня: хвиля «мінувань», пожежі через атаки
Новини Харкова — головне 30 січня: хвиля «мінувань», пожежі через атаки
30.01.2026, 12:44
Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують
Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують
30.01.2026, 11:03
Хвиля «мінувань» по Україні: що не працює у Харкові (доповнено)
Хвиля «мінувань» по Україні: що не працює у Харкові (доповнено)
30.01.2026, 12:50
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹
30.01.2026, 12:41

Новини за темою:

04.12.2024
Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото)
25.11.2024
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
11.11.2024
На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло
15.07.2024
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
26.06.2024
“Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові та області – аварійні відключення світла: діють і погодинні графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 12:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні відключення світла ввели у Харкові та області для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в АТ «Харківобленерго».".