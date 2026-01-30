У Харкові та області – аварійні відключення світла: діють і погодинні графіки

Аварійні відключення світла ввели у Харкові та області для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень, уточнили енергетики.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація зі світлом на Харківщині буде покращуватися. Такий обережний прогноз дав 29 січня речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже підключили споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала шість годин.