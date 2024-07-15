Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго

В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення світла, повідомили в НЕК «Укренерго».

«В інших районах області діють планові графіки відключень. Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго», – йдеться у повідомленні.

Енергетики вкотре нагадали, що обмеження споживання – це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року.