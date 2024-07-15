Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення світла, повідомили в НЕК «Укренерго».
«В інших районах області діють планові графіки відключень. Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго», – йдеться у повідомленні.
Енергетики вкотре нагадали, що обмеження споживання – це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, відключення, світло, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення світла, повідомили в НЕК «Укренерго».".