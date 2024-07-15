Аварийные отключения света ввели на Харьковщине – Укрэнерго
В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«В других районах области действуют плановые графики отключений. Причина – недопущение перегрузки сетей облэнерго», – говорится в сообщении.
Энергетики напомнили, что ограничение потребления – это следствие 8 массированных атак на энергосистему с начала года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, відключення, отключения, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".