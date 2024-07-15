Аварийные отключения света ввели на Харьковщине – Укрэнерго

В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В других районах области действуют плановые графики отключений. Причина – недопущение перегрузки сетей облэнерго», – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что ограничение потребления – это следствие 8 массированных атак на энергосистему с начала года.