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Аварийные отключения света ввели на Харьковщине – Укрэнерго

Общество 13:08   15.07.2024
Виктория Яковенко
Аварийные отключения света ввели на Харьковщине – Укрэнерго

В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В других районах области действуют плановые графики отключений. Причина – недопущение перегрузки сетей облэнерго», – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что ограничение потребления – это следствие 8 массированных атак на энергосистему с начала года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".