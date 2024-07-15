На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину

За прошедшие сутки в Харьковской области отключалась воздушная линия.

Из-за этого обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также железная дорога. Как отметили в Министерстве энергетики Украины, нарушений движения поездов не было.

Сейчас электроснабжение возобновлено.