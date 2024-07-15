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На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину

Общество 11:51   15.07.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину Фото: АО «Харьковоблэнерго»

За прошедшие сутки в Харьковской области отключалась воздушная линия.

Из-за этого обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также железная дорога. Как отметили в Министерстве энергетики Украины, нарушений движения поездов не было.

Сейчас электроснабжение возобновлено.

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Автор: Виктория Яковенко
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На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину
На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину
15.07.2024, 11:51

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области отключалась воздушная линия.".