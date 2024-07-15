На Харьковщине обесточивалась железная дорога: в Минэнерго сообщили причину
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
За прошедшие сутки в Харьковской области отключалась воздушная линия.
Из-за этого обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также железная дорога. Как отметили в Министерстве энергетики Украины, нарушений движения поездов не было.
Сейчас электроснабжение возобновлено.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: железная дорога, Минэнерго, обесточивалась, отключение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области отключалась воздушная линия.".