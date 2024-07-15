Харьковский газовик погиб под Бахмутом, спасая побратима

Сотрудник Боровского участка Харьковского филиала «Газсети» Сергей Фалько погиб в бою возле села Андреевка Бахмутского района. О смерти коллеги сообщила пресс-служба предприятия.

«Сергей родился 3 декабря 1976 в Боровой. Практически всю свою жизнь он прожил в родном поселке, который очень любил. Здесь он учился в школе, здесь встретил свою любовь и создал крепкую семью, здесь родились и росли его дети, здесь он работал слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Боровского участка Харьковского филиала «Газсети». Сергей мобилизовался в ряды ВСУ 1 сентября 2023 года и самоотверженно защищал Родину. В начале июля перенес контузию, но вернулся на поле боя, чтобы продолжать защищать родную землю от оккупантов», — сообщили подробности о погибшем защитнике Украины в ХФ «Газсети».

По информации коллег, Сергей Фалько погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе

«Во время вражеского артиллерийского обстрела он спасал побратима, но сам получил ранения, несовместимые с жизнью. До последнего вздоха он был отдан военной присяге на верность украинскому народу», — подчеркнула пресс-служба ХФ «Газсети».

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Сергею было 47 лет. У него осталась жена, девятилетний сын, дочь и маленькая внучка, которую он не успел даже подержать на руках.