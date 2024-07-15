Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима
Співробітник Борівської дільниці Харківської філії “Газмережі” Сергій Фалько загинув у бою поблизу села Андріївка Бахмутського району. Про смерть колеги повідомила пресслужба підприємства.
“Сергій народився 3 грудня 1976 року у Боровій. Практично усе своє життя він прожив у рідному селищі, яке дуже любив. Тут він навчався в школі, тут зустрів своє кохання і створив міцну сім’ю, тут народилися і зростали його діти, тут він працював у слюсарем з експлуатації та ремонту підземних газопроводів Борівській дільниці Харківської філії “Газмережі”, – повідомили подробиці про загиблого захисника України у ХФ “Газмережі”.
За інформацією колег, Сергій Фалько загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі
“Під час ворожого артилерійського обстрілу він рятував побратима, але сам отримав поранення несумісні з життям. До останнього подиху він був відданий військовій присязі на вірність українському народу”, – наголосила пресслужба ХФ “Газмережі”.
Читайте також: Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
Сергію було 47 років. У нього залишилася дружина, дев’ятирічний син, дочка та маленька онука, яку він не встиг навіть потримати на руках.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, Газсети, погиб;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітник Борівської дільниці Харківської філії “Газмережі” Сергій Фалько загинув у бою поблизу села Андріївка Бахмутського району. Про смерть колеги повідомила пресслужба підприємства".