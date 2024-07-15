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Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима

Події 10:26   15.07.2024
Оксана Горун
Харківський газовик загинув під Бахмутом, рятуючи побратима

Співробітник Борівської дільниці Харківської філії “Газмережі” Сергій Фалько загинув у бою поблизу села Андріївка Бахмутського району. Про смерть колеги повідомила пресслужба підприємства.

“Сергій народився 3 грудня 1976 року у Боровій. Практично усе своє життя він прожив у рідному селищі, яке дуже любив. Тут він навчався в школі, тут зустрів своє кохання і створив міцну сім’ю, тут народилися і зростали його діти, тут він працював у слюсарем з експлуатації та ремонту підземних газопроводів Борівській дільниці Харківської філії “Газмережі”, – повідомили подробиці про загиблого захисника України у ХФ “Газмережі”.

За інформацією колег, Сергій Фалько загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі

“Під час ворожого артилерійського обстрілу він рятував побратима, але сам отримав поранення несумісні з життям. До останнього подиху він був відданий військовій присязі на вірність українському народу”, – наголосила пресслужба ХФ “Газмережі”.

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Сергію було 47 років. У нього залишилася дружина, дев’ятирічний син, дочка та маленька онука, яку він не встиг навіть потримати на руках.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітник Борівської дільниці Харківської філії “Газмережі” Сергій Фалько загинув у бою поблизу села Андріївка Бахмутського району. Про смерть колеги повідомила пресслужба підприємства".