Меморіальну дошку ректору Бабаєву відкрили у Харкові
Пам’ятний знак Володимиру Бабаєву встановили на фасаді Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, повідомляє Харківська міськрада.
Урочисте відкриття меморіальної дошки багаторічному ректору, голові Вченої ради університету і Почесному громадянину міста Харкова Володимиру Бабаєву відбулося 28 серпня.
У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, рідні Володимира Бабаєва, колишні колеги, друзі, викладачі та студенти.
Перший віцемер зазначив, що Володимир Бабаєв багато зробив для розвитку Харкова.
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