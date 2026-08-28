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Меморіальну дошку ректору Бабаєву відкрили у Харкові

Суспільство 21:50   28.08.2026
Оксана Якушко
Меморіальну дошку ректору Бабаєву відкрили у Харкові

Пам’ятний знак Володимиру Бабаєву встановили на фасаді Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, повідомляє Харківська міськрада.

Урочисте відкриття меморіальної дошки багаторічному ректору, голові Вченої ради університету і Почесному громадянину міста Харкова Володимиру Бабаєву відбулося 28 серпня.

У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, рідні Володимира Бабаєва, колишні колеги, друзі, викладачі та студенти.

Перший віцемер зазначив, що Володимир Бабаєв багато зробив для розвитку Харкова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 21:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятний знак Володимиру Бабаєву встановили на фасаді Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, повідомляє Харківська міськрада.".