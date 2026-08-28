Меморіальну дошку ректору Бабаєву відкрили у Харкові

Пам’ятний знак Володимиру Бабаєву встановили на фасаді Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, повідомляє Харківська міськрада.

Урочисте відкриття меморіальної дошки багаторічному ректору, голові Вченої ради університету і Почесному громадянину міста Харкова Володимиру Бабаєву відбулося 28 серпня.

У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, рідні Володимира Бабаєва, колишні колеги, друзі, викладачі та студенти.

Перший віцемер зазначив, що Володимир Бабаєв багато зробив для розвитку Харкова.