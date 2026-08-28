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Мемориальную доску ректору Бабаеву открыли в Харькове

Общество 21:50   28.08.2026
Оксана Якушко
Мемориальную доску ректору Бабаеву открыли в Харькове Фото: ХГС

Памятный знак Владимиру Бабаеву установили на фасаде Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, сообщает Харьковский горсовет.

Торжественное открытие мемориальной доски многолетнему ректору, главе Ученого совета университета и Почетному гражданину города Харькова Владимиру Бабаеву состоялось 28 августа.

В мероприятии приняли участие первый заместитель городского головы Александр Новак, родные Владимира Бабаева, бывшие коллеги, друзья, преподаватели и студенты.

Первый вице-мэр отметил, что Владимир Бабаев многое сделал для развития Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 21:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятный знак Владимиру Бабаеву установили на фасаде Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, сообщает Харьковский горсовет.".