Мемориальную доску ректору Бабаеву открыли в Харькове

Памятный знак Владимиру Бабаеву установили на фасаде Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, сообщает Харьковский горсовет.

Торжественное открытие мемориальной доски многолетнему ректору, главе Ученого совета университета и Почетному гражданину города Харькова Владимиру Бабаеву состоялось 28 августа.

В мероприятии приняли участие первый заместитель городского головы Александр Новак, родные Владимира Бабаева, бывшие коллеги, друзья, преподаватели и студенты.

Первый вице-мэр отметил, что Владимир Бабаев многое сделал для развития Харькова.