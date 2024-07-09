Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
Фото: “Зоря”
Внаслідок аварії в Черкаській області загинув військовослужбовець Руслан Гальченко 1991 року народження, уродженець селища Золочів на Харківщині.
ДТП сталася 8 липня. До ЗСУ загиблий захисник пішов майже рік тому, 10 липня, повідомляє видання «Зоря».
«Хлопець навчався в Золочівському ліцеї №1, закінчив Харківську автодорожню академію, одружився. За майже рік служби отримав два підвищення, був мудрим, завжди горою стояв за побратимів. Днями мав прийняти командування підрозділом. Товариші говорять, що він був би чудовим командиром», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок аварії в Черкаській області загинув військовослужбовець Руслан Гальченко 1991 року народження, уродженець селища Золочів на Харківщині.".