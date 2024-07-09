Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области

В результате аварии в Черкасской области погиб военнослужащий Руслан Гальченко 1991 года рождения, уроженец поселка Золочев на Харьковщине.

ДТП произошло 8 июля. В ВСУ погибший защитник пошел почти год назад, 10 июля, сообщает издание «Заря».

«Парень учился в Золочевском лицее №1, окончил Харьковскую автодорожную академию, женился. За почти год службы получил два повышения, был мудрым, всегда горой стоял за побратимов. На днях должен был принять командование подразделением. Товарищи говорят, что он был бы отличным командиром», — говорится в сообщении.