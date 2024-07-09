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Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области

Общество 12:11   09.07.2024
Виктория Яковенко
Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области Фото: «Заря»

В результате аварии в Черкасской области погиб военнослужащий Руслан Гальченко 1991 года рождения, уроженец поселка Золочев на Харьковщине.

ДТП произошло 8 июля. В ВСУ погибший защитник пошел почти год назад, 10 июля, сообщает издание «Заря».

«Парень учился в Золочевском лицее №1, окончил Харьковскую автодорожную академию, женился. За почти год службы получил два повышения, был мудрым, всегда горой стоял за побратимов. На днях должен был принять командование подразделением. Товарищи говорят, что он был бы отличным командиром», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии в Черкасской области погиб военнослужащий Руслан Гальченко 1991 года рождения, уроженец поселка Золочев на Харьковщине.".