Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области
Фото: «Заря»
В результате аварии в Черкасской области погиб военнослужащий Руслан Гальченко 1991 года рождения, уроженец поселка Золочев на Харьковщине.
ДТП произошло 8 июля. В ВСУ погибший защитник пошел почти год назад, 10 июля, сообщает издание «Заря».
«Парень учился в Золочевском лицее №1, окончил Харьковскую автодорожную академию, женился. За почти год службы получил два повышения, был мудрым, всегда горой стоял за побратимов. На днях должен был принять командование подразделением. Товарищи говорят, что он был бы отличным командиром», — говорится в сообщении.
Читайте также: ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный, ДТП, золочів, погиб, харьковщина, Черкасская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии в Черкасской области погиб военнослужащий Руслан Гальченко 1991 года рождения, уроженец поселка Золочев на Харьковщине.".