ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто

В Харькове в результате ДТП пострадали несовершеннолетние.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 7 июля около 20:15 по улице Свистуновской. Водитель автомобиля «ВАЗ 2103» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который вез пассажира. Парни 16 и 11 лет получили ушибы и ссадины, их госпитализировали.

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете. Все обстоятельства аварии правоохранители устанавливают.