Live
  • Пн 08.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.86

ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто

Происшествия 12:40   08.07.2024
Виктория Яковенко
ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове в результате ДТП пострадали несовершеннолетние.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 7 июля около 20:15 по улице Свистуновской. Водитель автомобиля «ВАЗ 2103» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который вез пассажира. Парни 16 и 11 лет получили ушибы и ссадины, их госпитализировали.

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете. Все обстоятельства аварии правоохранители устанавливают.

Читайте также: На Харьковщине 21-летний мужчина попал под поезд и умер в больнице

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW о событиях на границе Харьковщины: «Может предвещать наступление»
ISW о событиях на границе Харьковщины: «Может предвещать наступление»
07.07.2024, 07:54
Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница
Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница
08.07.2024, 11:36
«По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины
«По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины
06.07.2024, 12:15
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
08.07.2024, 12:16
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
05.07.2024, 14:37
ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто
ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто
08.07.2024, 12:40

Новости по теме:

21:10
Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены
15:31
Лидера известной харьковской банды «Залютинские» поймали во Франции (видео)
15:31
7 уклонистов хотели бежать за границу, среди них – жители Харьковщины (видео)
19:13
По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове
16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины

Вы читали новость: «ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ДТП пострадали несовершеннолетние.".