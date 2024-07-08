ДТП в Харькове: два подростка на велосипеде попали под колеса авто
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове в результате ДТП пострадали несовершеннолетние.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 7 июля около 20:15 по улице Свистуновской. Водитель автомобиля «ВАЗ 2103» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который вез пассажира. Парни 16 и 11 лет получили ушибы и ссадины, их госпитализировали.
Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете. Все обстоятельства аварии правоохранители устанавливают.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ДТП пострадали несовершеннолетние.".