На Харьковщине 21-летний мужчина попал под поезд и умер в больнице

21-летний житель Харьковщины попал под колеса электропоезда.

Информацию о трагедии правоохрантели получили 16 июня около 05:05, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На выходных стрелках железнодорожной станции «Сахновщина» электропоездом сообщением «Краматорск-Херсон» был травмирован местный 21-летний житель, который шел по путям. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он умер», — сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель электропоезда применял звуковой сигнал и экстренное торможение. Остановка поезда составила 50 минут. Движение было возобновлено в 05:50.

По данному факту возбуждено уголовное производство.