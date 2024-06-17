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На Харьковщине 21-летний мужчина попал под поезд и умер в больнице

Происшествия 14:09   17.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине 21-летний мужчина попал под поезд и умер в больнице

21-летний житель Харьковщины попал под колеса электропоезда.

Информацию о трагедии правоохрантели получили 16 июня около 05:05, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На выходных стрелках железнодорожной станции «Сахновщина» электропоездом сообщением «Краматорск-Херсон» был травмирован местный 21-летний житель, который шел по путям. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он умер», — сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель электропоезда применял звуковой сигнал и экстренное торможение. Остановка поезда составила 50 минут. Движение было возобновлено в 05:50.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний житель Харьковщины попал под колеса электропоезда.".