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На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні

Події 14:09   17.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні

21-річний житель Харківщини потрапив під колеса електропотяга.

Інформацію про трагедію правоохоронці отримали 16 червня близько 05:05, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На вихідних стрілках залізничної станції «Сахновщина» Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліях. З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що водій електропотяга застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 05:50.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний житель Харківщини потрапив під колеса електропотяга.".