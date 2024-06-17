На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні

21-річний житель Харківщини потрапив під колеса електропотяга.

Інформацію про трагедію правоохоронці отримали 16 червня близько 05:05, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На вихідних стрілках залізничної станції «Сахновщина» Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліях. З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що водій електропотяга застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 05:50.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.