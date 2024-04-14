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У Харкові п’яний водій скоїв ДТП, втік і чіплявся до громадян

Події 13:03   14.04.2024
Оксана Горун
У Харкові п’яний водій скоїв ДТП, втік і чіплявся до громадян

У Харкові сталася ДТП за участю автомобілів “ВАЗ” і “Hyundai”. Імовірний винуватець втік, але поліціянти швидко знайшли його. 

Учора вдень патрульним надійшов виклик про ДТП без травмованих на провулку Рогатинському. За попередньою інформацією, водій авто ВАЗ здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai та покинув місце ДТП. Поліцейські швидко відшукали громадянина. У нього вбачались явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування чоловік поводив себе агресивно, порушував громадський порядок та образливо чіплявся до громадян“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

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Оскільки на зауваження поліціянтів хуліган не реагував, його затримали, щоби скласти адмінпротокол. А заразом і перевірили ступінь його сп’яніння за допомогою газоаналізатора “Drager”. Той показав 2,66 проміле.

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“Це перевищення допустимої позначки більш ніж у 13 разів”, – наголосили в поліції.

У результаті водію-скандалісту виписали одразу п’ять адмінпротоколів: крім п’яної ДТП, йому доведеться відповісти за нецензурну лайку в громадському місці та непокору поліції. Протоколи передадуть до суду.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася ДТП за участю автомобілів “ВАЗ” і “Hyundai”. Імовірний винуватець втік, але поліціянти швидко знайшли його".