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Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО

Суспільство 11:18   11.04.2024
Вікторія Яковенко
Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО

На Харківщині водію, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця події, обрали запобіжний захід.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 7 квітня близько 21:40 у селищі Солоницівка.

«До поліції надійшла інформація про те, що невстановлений автомобіль, попередньо здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався  у зустрічному напрямку по краю проїжджої частини. В результаті зіткнення 38-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми. Водій автомобіля з місця події зник», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські викрили зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Автомобіль «BMW» працівники виявили неподалік місця ДТП в селищі Пересічне.

9 квітня чоловіку повідомили про підозру, а 10 числа йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водію, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця події, обрали запобіжний захід.".