Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО
На Харківщині водію, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця події, обрали запобіжний захід.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 7 квітня близько 21:40 у селищі Солоницівка.
«До поліції надійшла інформація про те, що невстановлений автомобіль, попередньо здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у зустрічному напрямку по краю проїжджої частини. В результаті зіткнення 38-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми. Водій автомобіля з місця події зник», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські викрили зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Автомобіль «BMW» працівники виявили неподалік місця ДТП в селищі Пересічне.
9 квітня чоловіку повідомили про підозру, а 10 числа йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Читайте також: Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, велосипедист, ДТП, поліція, сбил, СИЗО, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водію, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця події, обрали запобіжний захід.".