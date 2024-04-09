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Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)

Події 11:32   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

8 квітня близько 20:20 сталася смертельна ДТП у Харкові.

Аварія сталася на вулиці Москалівській. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Audi» збив двох пішоходів та втік. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річного товариша шпиталізували.

«Для розшуку та затримання порушника були орієнтовані усі наряди поліції. Менш ніж за годину працівники патрульної поліції біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд», – зазначили правоохоронці.

Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч.3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 квітня близько 20:20 сталася смертельна ДТП у Харкові.".