Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)

8 квітня близько 20:20 сталася смертельна ДТП у Харкові.

Аварія сталася на вулиці Москалівській. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Audi» збив двох пішоходів та втік. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річного товариша шпиталізували.

«Для розшуку та затримання порушника були орієнтовані усі наряди поліції. Менш ніж за годину працівники патрульної поліції біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд», – зазначили правоохоронці.

Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч.3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

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