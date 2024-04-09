Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)
8 квітня близько 20:20 сталася смертельна ДТП у Харкові.
Аварія сталася на вулиці Москалівській. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Audi» збив двох пішоходів та втік. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річного товариша шпиталізували.
«Для розшуку та затримання порушника були орієнтовані усі наряди поліції. Менш ніж за годину працівники патрульної поліції біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд», – зазначили правоохоронці.
Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його затримали.
Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч.3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.
Читайте також: На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, ДТП, насмерть, погиб, поліція, сбил, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 квітня близько 20:20 сталася смертельна ДТП у Харкові.".