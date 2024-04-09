Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
8 апреля около 20:20 произошло смертельное ДТП в Харькове.
Авария произошла на улице Москалевской. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель «Audi» сбил двух пешеходов и сбежал. От полученных травм 21-летний парень погиб, его 23-летнего товарища госпитализировали.
«Для розыска и задержания нарушителя были направлены все наряды полиции. Менее чем через час работники патрульной полиции возле жилого дома обнаружили разыскиваемый автомобиль, который имел механические повреждения. Полицейские совершили поквартирный обход, опросили свидетелей и установили мужчину, совершившего наезд», — отметили правоохранители.
Им оказался 36-летний харьковчанин, у которого были признаки алкогольного опьянения. Его задержали.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.
Читайте также: На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, насмерть, погиб, полиция, сбил, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 11:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 апреля около 20:20 произошло смертельное ДТП в Харькове.".