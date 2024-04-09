Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)

8 апреля около 20:20 произошло смертельное ДТП в Харькове.

Авария произошла на улице Москалевской. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель «Audi» сбил двух пешеходов и сбежал. От полученных травм 21-летний парень погиб, его 23-летнего товарища госпитализировали.

«Для розыска и задержания нарушителя были направлены все наряды полиции. Менее чем через час работники патрульной полиции возле жилого дома обнаружили разыскиваемый автомобиль, который имел механические повреждения. Полицейские совершили поквартирный обход, опросили свидетелей и установили мужчину, совершившего наезд», — отметили правоохранители.

Им оказался 36-летний харьковчанин, у которого были признаки алкогольного опьянения. Его задержали.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

Читайте также: На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину