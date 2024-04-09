На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия случилась в Мерефе на Харьковщине 7 апреля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«7 апреля в городе Мерефа возле железнодорожной станции грузовой электропоезд смертельно травмировал мужчину. Местный житель переходил колею в неустановленном для этого месте. Машинист применил экстренное торможение и предупреждающий сигнал, но мужчина на сигнал не отреагировал. Следователи открыли уголовное производство», — проинформировали в ГУНП.