На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
Трагедия случилась в Мерефе на Харьковщине 7 апреля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«7 апреля в городе Мерефа возле железнодорожной станции грузовой электропоезд смертельно травмировал мужчину. Местный житель переходил колею в неустановленном для этого месте. Машинист применил экстренное торможение и предупреждающий сигнал, но мужчина на сигнал не отреагировал. Следователи открыли уголовное производство», — проинформировали в ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Мерефе на Харьковщине 7 апреля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".