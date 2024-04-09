Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

Происшествия 10:52   09.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия случилась в Мерефе на Харьковщине 7 апреля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«7 апреля в городе Мерефа возле железнодорожной станции грузовой электропоезд смертельно травмировал мужчину. Местный житель переходил колею в неустановленном для этого месте. Машинист применил экстренное торможение и предупреждающий сигнал, но мужчина на сигнал не отреагировал. Следователи открыли уголовное производство», — проинформировали в ГУНП.

Читайте также: Пенсионера на Харьковщине насмерть сбил товарный поезд – полиция

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
09.04.2024, 11:38
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
09.04.2024, 09:00
Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов
Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов
09.04.2024, 09:15
В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго
В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго
09.04.2024, 10:04
Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
09.04.2024, 11:32
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
08.04.2024, 19:20

Новости по теме:

15:49
Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра
15:32
По трактористам на Харьковщине ударили ракетой: погибший и двое раненых
13:46
Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов
11:14
Погибший и раненый из-за обстрела россиянами СТО в Боровой на Харьковщине
17:00
По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото)

Вы читали новость: «На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Мерефе на Харьковщине 7 апреля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".