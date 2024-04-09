На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка
Трагедія сталася у Мерефі на Харківщині 7 квітня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“7 квітня в місті Мерефа неподалік залізничної станції вантажний електропотяг смертельно травмував чоловіка. Місцевий мешканець переходив колію у невстановленому для цього місці. Машиніст застосував екстрене гальмування та сигнал попередження, але чоловік на сигнал не відреагував. Слідчі відкрили кримінальне провадження”, – поінформували в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у Мерефі на Харківщині 7 квітня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".