На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка

Трагедія сталася у Мерефі на Харківщині 7 квітня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“7 квітня в місті Мерефа неподалік залізничної станції вантажний електропотяг смертельно травмував чоловіка. Місцевий мешканець переходив колію у невстановленому для цього місці. Машиніст застосував екстрене гальмування та сигнал попередження, але чоловік на сигнал не відреагував. Слідчі відкрили кримінальне провадження”, – поінформували в ГУНП.