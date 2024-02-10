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Пенсіонера на Харківщині на смерть збив товарний потяг – поліція

Суспільство 17:12   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Пенсіонера на Харківщині на смерть збив товарний потяг – поліція

У селі Гаврилівка Ізюмського району товарний потяг задавив 66-річного чоловіка.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, НП сталася 8 лютого на залізничній станції «Гаврилівка». Загиблий переходив залізничну колію у невстановленому місці.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 12 ДТП, в яких загинули дві людини, ще двоє – отримали травми.

Читайте також: Під Харковом чоловіка задавила електричка: переходив у невстановленому місці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гаврилівка Ізюмського району товарний потяг задавив 66-річного чоловіка.".