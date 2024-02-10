Пенсіонера на Харківщині на смерть збив товарний потяг – поліція
У селі Гаврилівка Ізюмського району товарний потяг задавив 66-річного чоловіка.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, НП сталася 8 лютого на залізничній станції «Гаврилівка». Загиблий переходив залізничну колію у невстановленому місці.
Слідчі зареєстрували кримінальне провадження.
Минулої доби на території Харківщини сталося 12 ДТП, в яких загинули дві людини, ще двоє – отримали травми.
Читайте також: Під Харковом чоловіка задавила електричка: переходив у невстановленому місці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: на смерть, пенсионер, поезд, поліція, сбил, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пенсіонера на Харківщині на смерть збив товарний потяг – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 17:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гаврилівка Ізюмського району товарний потяг задавив 66-річного чоловіка.".