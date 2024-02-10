Пенсіонера на Харківщині на смерть збив товарний потяг – поліція

У селі Гаврилівка Ізюмського району товарний потяг задавив 66-річного чоловіка.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, НП сталася 8 лютого на залізничній станції «Гаврилівка». Загиблий переходив залізничну колію у невстановленому місці.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 12 ДТП, в яких загинули дві людини, ще двоє – отримали травми.