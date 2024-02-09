Під Харковом чоловіка задавила електричка: переходив у невстановленому місці
66-річний чоловік потрапив під колеса електропоїзда у селищі Хорошеве Харківського району 7 лютого. Травми виявилися смертельними.
Трагедія сталася на станції “Жихор”, повідомляє у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловік переходив залізничну колію в невстановленому місці, коли його збила електричка “Ізюм-Харків”.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту) ККУ.
Минулої доби на території Харківщини сталося 12 ДТП, в яких одна людина загинула і троє отримали травми. Також правоохоронці викрили чотирьох водіїв у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 14:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний чоловік потрапив під колеса електропоїзда у селищі Хорошеве Харківського району 7 лютого".