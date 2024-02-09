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«Тримали у страху» аграріїв Харківщини: піймали банду рейдерів (фото)

Суспільство 13:35   09.02.2024
Вікторія Яковенко
«Тримали у страху» аграріїв Харківщини: піймали банду рейдерів (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили групу рейдерів, які залякували фермерів на Харківщині. Зловмисники підшукували прибуткові фірми, а потім нападали на них.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, злочинну банду організував 40-річний мешканець Дніпропетровщини. До своєї діяльності він також залучив й інших жителів Дніпра та Одеси.

«Виявилось, що один із учасників злочинної групи до 2020 року працював в органах правопорядку, а після звільнення зайнявся незаконною діяльністю. Користуючись підробленими документами, зловмисники пред’являли свої права на користування чужим підприємством. Потім за такою ж підробленою довіреністю лідер групи переоформлював бізнес на себе», – додали в поліції.

Також відомо, що спільники користувалися послугами так званих «чорних» нотаріусів, які засвідчували фіктивні документи. Тим, хто не погоджувався на співпрацю, погрожували застосуванням сили.

«В одному з випадків спільники приїхали на територію агропідприємства Куп’янського району, представились співробітниками СБУ та наказали охороні не чинити опір. Вони замкнули охоронців у котельні, зрізали замок на сховищі, заїхали на вантажівках всередину та почали завантажувати тягачами мінеральні добрива», – розповіли правоохоронці.

Саме тоді планам зловмисників завадили копи, яких викликали працівники фірми. Встановлено, що фігуранти намагалися вивезти мінеральних добрив на суму майже 1,5 мільйона гривень.

Правоохоронці провели серію обшуків у зловмисників під час яких вилучили понад 100 тисяч доларів, підроблені документи і номерні знаки, зброю.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст.186 (замах на грабіж) та ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 (замах на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ККУ, трьом з них – у складі організованої злочинної групи.

Учасникам банди рейдерів «світить» до 13 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили групу рейдерів, які залякували фермерів на Харківщині. Зловмисники підшукували прибуткові фірми, а потім нападали на них.".