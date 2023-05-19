Ватажок банди, яка розстріляла людину на Харківщині, може сісти довічно

Слідчі повідомили про підозру 45-річному ватажку організованої злочинної групи у скоєнні вбивства директора державного лісогосподарського підприємства у Вовчанську, повідомила Харківська обласна поліція.

У квітні минулого року, під час окупації, зловмисники влаштували засідку поблизу автодороги за межами села Приліпка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і розстріляли його з автоматів АК-74. Від отриманих поранень керівник лісогосподарського підприємства помер на місці.

Банда на чолі зі зловмисником разом із військовими рф займалися крадіжками, рейдерством із застосуванням насильства щодо місцевих підприємців, незаконно позбавляли їх волі, катували та вимагали кошти. На рахунку зловмисників понад 40 злочинів.

Ватажок злочинної групи був призначений злочинною владою «головою тимчасової громадської адміністрації рф у місті Вовчанську».

У вересні минулого року правоохоронці виявили та затримали трьох членів банди, у тому числі 45-річного організатора. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід.

19 травня на підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили 45-річному чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.