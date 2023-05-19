Лідеру банди, яка “вибивала” з харків’ян гроші, оголосили нову підозру
СБУ додатково повідомила про підозру лідеру злочинного угруповання, який координував кримінальників у Харкові.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
“У результаті комплексних заходів отримано нові докази незаконної діяльності ватажка кримінального угруповання, яке тероризувало мешканців Харкова. Наразі лідеру банди додатково повідомлено про підозру за ст. 255-1 ККУ (встановлення або поширення злочинного впливу)”, – розповіли в СБУ.
Правоохоронці знешкодили злочинну групу на початку лютого.
За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисники застосовували до потерпілих фізичне насильство, били їх і погрожували фізичною розправою.
Один з організаторів групи — 35-річний чоловік, неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів. Вийшовши з в’язниці, він став позиціювати себе «смотрящим» в одному з районів Харкова.
Таким чином він намагався взяти під контроль злочинну діяльність інших кримінальників та отримувати від них регулярні «прибутки» для поповнення «злодійської каси».
За даними СБУ, у ході слідчих дій йому було повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 4 ст. 189 (вимагання); ч. 4 ст. 186 (грабіж); ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Наразі фігурант та його спільники перебувають у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ додатково повідомила про підозру лідеру злочинного угруповання, який координував кримінальників у Харкові.".