Банду вимагачів на чолі зі “смотрящим” затримала в Харкові СБУ (фото)
У Харкові СБУ затримала “на гарячому” професійних злочинців, які “вибивали” із містян гроші під виглядом неіснуючих боргів. Бандити погрожували фізичною розправою не лише своїм жертвам, а й їхнім родичам.
До складу угруповання входили четверо громадян, які ніде не працювали, кожен з яких раніше вже був неодноразово судимий за скоєння кримінальних злочинів, повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.
За його словами, 30-річний ватажок позиціонував себе як так званий “смотрящий” за кримінальним середовищем в одному з районів Харкова.
“30-річний ніде непрацюючий раніше неодноразово судимий чоловік знову став на злочинний шлях. У листопаді 2022 року він запропонував своєму знайомому — 34-річному чоловіку, який теж раніше вже мав проблеми із законом, “вибивати” гроші з харків‘ян. До своєї схеми вони також залучили ще двох раніше вже неодноразово засуджених осіб — 44-річного чоловіка та 25-річну жінку”, – розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Силовики затримали злочинців “на гарячому” – під час отримання чергового траншу неіснуючого боргу. Усім чотирьом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Фото: Владислав Абдула
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові СБУ затримала “на гарячому” професійних злочинців, які “вибивали” із містян гроші під виглядом неіснуючих боргів. Бандити погрожували фізичною розправою не лише своїм жертвам, а й їхнім родичам.".