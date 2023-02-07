Банду вимагачів на чолі зі “смотрящим” затримала в Харкові СБУ (фото)

У Харкові СБУ затримала “на гарячому” професійних злочинців, які “вибивали” із містян гроші під виглядом неіснуючих боргів. Бандити погрожували фізичною розправою не лише своїм жертвам, а й їхнім родичам.

До складу угруповання входили четверо громадян, які ніде не працювали, кожен з яких раніше вже був неодноразово судимий за скоєння кримінальних злочинів, повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

За його словами, 30-річний ватажок позиціонував себе як так званий “смотрящий” за кримінальним середовищем в одному з районів Харкова.

“30-річний ніде непрацюючий раніше неодноразово судимий чоловік знову став на злочинний шлях. У листопаді 2022 року він запропонував своєму знайомому — 34-річному чоловіку, який теж раніше вже мав проблеми із законом, “вибивати” гроші з харків‘ян. До своєї схеми вони також залучили ще двох раніше вже неодноразово засуджених осіб — 44-річного чоловіка та 25-річну жінку”, – розповіли у Харківській обласній прокуратурі.





Силовики затримали злочинців “на гарячому” – під час отримання чергового траншу неіснуючого боргу. Усім чотирьом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Фото: Владислав Абдула