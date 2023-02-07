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На Харківщині арештували експоліцейську, що продалася рф за 45 тисяч гривень

Суспільство 16:25   07.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині арештували експоліцейську, що продалася рф за 45 тисяч гривень

Зрадниці загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з рф, повідомила прокуратура Харківської області.

Після окупації Куп‘янська 26-річна експоліцейська почала співпрацювати з окупантами. Спочатку вона вела облік заяв і повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

Згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а потім стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

За роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.

6 лютого СБУ затримала поплічницю окупантів у селі Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

7 лютого слідчий суддя Ленінського районного суду Харкова задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура повідомила про за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 16:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадниці загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з рф, повідомила прокуратура Харківської області.".