СБУ на Харківщині арештувала «народного дружинника», який зібрав багато грошей
32-річний мешканець смт. Козача Лопань під час окупації підтримав армію рф, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.
Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування «Народна дружина смт. Козача Лопань», що підпорядковувалось армії рф і окупаційній адміністрації.
Зрадник усіляко сприяв діяльності окупантів, закликав земляків приєднатись до лав «народної дружини». «Дружинники» зокрема патрулювали вулиці, розшукували і затримували колишніх військовослужбовців ЗСУ України та патріотів.
А ще підготовлювали та передавали матеріальні ресурси та інші активи окупантам.
Після звільнення українського міста зловмисник переховувався від правосуддя, але співробітники СБУ знайшли його місцезнаходження і затримали.
Під час обшуку у зрадника вилучили значну суму коштів, ймовірно здобуту злочинним шляхом. Наразі правоохоронці встановлюють джерело їх надходження.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі зловмисник під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 13:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний мешканець смт. Козача Лопань під час окупації підтримав армію рф, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.".