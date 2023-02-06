СБУ на Харківщині арештувала «народного дружинника», який зібрав багато грошей

32-річний мешканець смт. Козача Лопань під час окупації підтримав армію рф, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.

Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування «Народна дружина смт. Козача Лопань», що підпорядковувалось армії рф і окупаційній адміністрації.

Зрадник усіляко сприяв діяльності окупантів, закликав земляків приєднатись до лав «народної дружини». «Дружинники» зокрема патрулювали вулиці, розшукували і затримували колишніх військовослужбовців ЗСУ України та патріотів.

А ще підготовлювали та передавали матеріальні ресурси та інші активи окупантам.

Після звільнення українського міста зловмисник переховувався від правосуддя, але співробітники СБУ знайшли його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку у зрадника вилучили значну суму коштів, ймовірно здобуту злочинним шляхом. Наразі правоохоронці встановлюють джерело їх надходження.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник під вартою.