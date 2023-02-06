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СБУ на Харьковщине арестовала «народного дружинника», собравшего много денег

Общество 13:06   06.02.2023
Оксана Якушко
СБУ на Харьковщине арестовала «народного дружинника», собравшего много денег

32-летний житель пгт. Казачья Лопань во время оккупации поддержал армию рф, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Во время оккупации региона злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование «Народная дружина пгт. Казачья Лопань», что подчинялось армии рф и оккупационной администрации.

Предатель всячески способствовал деятельности оккупантов, призывал земляков присоединиться к рядам «народной дружины». «Дружинники», в частности, патрулировали улицы, разыскивали и задерживали бывших военнослужащих ВСУ Украины и патриотов.

А еще собирали и передавали материальные ресурсы и другие активы оккупантам.
После освобождения украинского города злоумышленник скрывался от правосудия, но сотрудники СБУ обнаружили его местонахождение и задержали.

При обыске у предателя изъяли значительную сумму, вероятно полученную преступным путем. В настоящее время правоохранители устанавливают источник их поступления.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Пока злоумышленник под стражей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 13:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летний житель пгт. Казачья Лопань во время оккупации поддержал армию рф, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.".