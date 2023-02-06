СБУ на Харьковщине арестовала «народного дружинника», собравшего много денег

32-летний житель пгт. Казачья Лопань во время оккупации поддержал армию рф, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Во время оккупации региона злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование «Народная дружина пгт. Казачья Лопань», что подчинялось армии рф и оккупационной администрации.

Предатель всячески способствовал деятельности оккупантов, призывал земляков присоединиться к рядам «народной дружины». «Дружинники», в частности, патрулировали улицы, разыскивали и задерживали бывших военнослужащих ВСУ Украины и патриотов.

А еще собирали и передавали материальные ресурсы и другие активы оккупантам.

После освобождения украинского города злоумышленник скрывался от правосудия, но сотрудники СБУ обнаружили его местонахождение и задержали.

При обыске у предателя изъяли значительную сумму, вероятно полученную преступным путем. В настоящее время правоохранители устанавливают источник их поступления.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Пока злоумышленник под стражей.