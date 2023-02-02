В Харьковской области экс-коп пытал гражданских электрическим током

Экс-коп, который издевался над местным жителем, чтобы выбить показания, стал подозреваемым в госизмене, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 января Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) бывшему инспектору СРПП ОП №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

Во время оккупации Балаклеи Изюмского района эксполицейский добровольно сотрудничал с оккупантами в так называемой «Народной милиции».

В начале мая 2022 г. по его приказу «народные милиционеры» приехали к местному жителю и принудительно отвезли его на допрос. Предатель выбивал из мужчины информацию о лицах, сбывающих наркотики в Балаклее, чтобы показать «новым властям», как эффективно работает «народная милиция».

Чтобы мужчина рассказал все, что ему известно, на него надели наручники и с помощью специального устройства пытали электрическим током.

Эксполицейский патрулировал местный рынок и сопровождал сотрудницу рынка во время вымогания и передачи денег для оккупантов от продавцов.

Карьера предателя пошла вверх: впоследствии он стал «командиром отдела патрульно-постовой службы Балаклейского отдела полиции Изюмского района», а затем возглавил это учреждение.

Повышение он получил не случайно. Место руководителя «народной милиции» было вакантным, потому что предыдущий глава стал «мэром» оккупированного Изюма.